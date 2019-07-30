Avcılar'da metrobüs aracında yangın meydana geldi!
Avcılar'da, arıza nedeniyle durakta yolcuları indirilen bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi.
Yangın, 20.30 saatlerinde Avcılar Metrobüs durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs aracının motor kısmında meydana geldi.
SÜRÜCÜ ARIZAYI FARK EDİNCE YOLCULARI İNDİRDİ
Bir arıza fark eden sürücü, yolcuları durakta indirerek ilerlerken dumanları fark etti.
Durdurulan aracın arkasında bulunan motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Görevlilerin önce yangın tüpleriyle ve ardından gelen bakım ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
BEYLİKDÜZÜ YÖNÜNE YAPILAN SEFERLERDE AKSAMA
Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dakika boyunca Beylikdüzü istikametinde metrobüs seferleri yapılamadı.
Aracın söndürülerek arıza şeridine çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Etiketler : yangın, metrobüs, beylikdüzü
HABERE YORUM KAT