Avcılar'da metrobüs aracında yangın meydana geldi!

Yangın, 20.30 saatlerinde Avcılar Metrobüs durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs aracının motor kısmında meydana geldi.

SÜRÜCÜ ARIZAYI FARK EDİNCE YOLCULARI İNDİRDİ

Bir arıza fark eden sürücü, yolcuları durakta indirerek ilerlerken dumanları fark etti.

Durdurulan aracın arkasında bulunan motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Görevlilerin önce yangın tüpleriyle ve ardından gelen bakım ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ YÖNÜNE YAPILAN SEFERLERDE AKSAMA

Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dakika boyunca Beylikdüzü istikametinde metrobüs seferleri yapılamadı.

Aracın söndürülerek arıza şeridine çekilmesinin ardından seferler normale döndü.