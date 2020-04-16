Avcılar’da metrobüs kazasına ilişkin yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı

Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kaza anı saniye saniye yer alıyor.

Avcılar'da kontrolden çıkan bir metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı, metrobüs seferleri durdu. Kazanın ardından yüzlerce vatandaş yürümek zorunda kalınca sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tüm yaşananlar havadan görüntülenirken kaza anına ait yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde kaza anı saniye saniye yer alıyor.

Kaynak: İHA