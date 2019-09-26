Avcılar’da minaresi çöken cami havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar'da yıkılan caminin minaresi havadan görüntülendi.

İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkılmıştı. Yıkım sonrası alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, minarenin sadece bir bölümün yıkıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA