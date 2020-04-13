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Avcılar'da polisten banka ve PTT kuyruğundakilere sosyal mesafe uyarısı

AVCILAR'da PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Avcılar'da polisten banka ve PTT kuyruğundakilere sosyal mesafe uyarısı

AVCILAR'da PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Avcılar İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü, PTT'nin Avcılar Şubesi ile bankalar önlerinde polis ekipleri görevlendirdi. Ekipler kuyrukta bekleyen vatandaşları "sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. Bu arada PTT'ye gelenler, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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