Avcılar’da sitenin bahçesine uçan kamyon kamerada

Avcılar Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak bir sitenin bahçesine uçtu. Taklalar atarak lüks bir aracın üzerine düşen kamyon, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Bahçeşehir TEM Bağlantı yolunda yaşandı. Ramazan Karadağ idaresindeki 34 HS 9665 plakalı kamyon, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kazanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyon, yolun alt tarafından bulunan sitenin bahçesine uçtu. Taklalar atan kamyon, bahçedeki lüks bir cipin üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü Ramazan Karadağ hastaneye kaldırıldı.

Akıllara durgunluk veren kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bariyerleri aşarak yuvarlanan kamyon, sitenin bahçesindeki cipin üzerine düşüyor. Kazanın ardından yardıma koşan vatandaşlar sürücüyü şoför mahallinden çıkarmaya çalışıyor. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA