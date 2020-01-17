AVCILAR'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

Avcılar'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Taraflardan bir diğerini silahla bacağından vurdu.

Olay saat 13.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapı malzemeleri satan bir iş yerine gelen M.A aralarında alacak verecek meselesinin olduğu öne sürülen iş yeri sahibi Muharrem Yelkenci ile tartışmaya başladı. Öfkelenen M.A. silahını çekerek Yelkenci'yi bacağından vurdu. 2 el de iş yerinin camlarına ateş eden saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan Yelkenci ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceme ekipleri iş yeri içinde ve dışından incelemelerde bulundu.

LÜKS RESİDENCE'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saldırganın kaçtığı yeri kısa sürede belirledi. Şüpheli M.A. Olaydan sonra kaçarak saklandığı Avcılar'da bulunan lüks dairede yakalandı.

Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralının ambulansa alınışı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA