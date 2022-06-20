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Avcılar'da trafikte dehşet! 2 silahlı şahıs duran araca ateş açtı! 1 ölü

İstanbul Avcılar’da meydana gelen olayda trafikte duran araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araç içinde bulunan yolcu hayatını kaybederken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. K

Avcılar'da trafikte dehşet! 2 silahlı şahıs duran araca ateş açtı! 1 ölü

Geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olay Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yaşandı. 34 FP 8661 plakalı araç trafik nedeniyle yolda durduğu sırada arkada duran 34 JD 631 plakalı araçtan inen ikisi silahlı üç kişi yolcu koltuğunda oturan 46 yaşındaki Oğuz Bora T.’ye ateş açtı.

Saldırı sonucu yaralanan Oğuz Bora T., olayın yaşandığı yerde bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Oğuz Bora T. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 46 yaşındaki adamı hastaneye getiren ve korsan taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Yusuf E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan A.D., Ö.K. ve F.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yolda inceleme yaparken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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