AVCILAR'DA YOLDA KORKUTAN ÇATLAKLAR (2) (Havadan görüntülerle) 

Avcılar D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevkedildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Çatlaklar oluşan yol havadan da görüntülendi.

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Çatlaklar

-Belediye görevlisinin incelemeleri

-Detaylar

Kaynak: DHA