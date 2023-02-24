Avdija Vrsajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avdija Vrsajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Avdija Vrsajevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Avdija Vrsajevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Avdija Vrsajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avdija Vrsajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Avdija Vrsajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avdija Vrsajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avdija Vrsajevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avdija Vrsajevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avdija Vrsajevic 6 Mart 1986 tarihinde Tešanj şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Avdija Vršajević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avdija Vrsajevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Avdija Vrsajevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Avdija Vrsajevic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Avdija Vrsajevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avdija Vrsajevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Avdija Vrsajevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avdija Vrsajevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Zeljeznicar U19

1 Ocak 2005 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2007 yılında Sparta Prag

1 Ağustos 2007 yılında SK Kladno

30 Haziran 2008 yılında Sparta Prag

1 Eylül 2008 yılında Tatran Presov

1 Ağustos 2011 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk Split

10 Ağustos 2015 yılında Osmanlıspor

6 Temmuz 2018 yılında Akhisarspor

15 Ocak 2021 yılında Ümraniyespor

8 Eylül 2022 yılında FK Sarajevo

Avdija Vrsajevic kimdir

Avdija Vrsajevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avdija Vrsajevic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK TOSK Tesanj

Avdija Vrsajevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Avdija Vrsajevic nereli

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