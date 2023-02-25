Avernold Qyrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avernold Qyrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Avernold Qyrani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Avernold Qyrani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Avernold Qyrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avernold Qyrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Avernold Qyrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avernold Qyrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avernold Qyrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avernold Qyrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avernold Qyrani 20 Nisan 1998 tarihinde Gjirokastër şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avernold Qyrani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Avernold Qyrani'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Avernold Qyrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avernold Qyrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Avernold Qyrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avernold Qyrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KS Luftëtari

26 Ocak 2018 yılında KF Naftëtari

30 Haziran 2018 yılında FC Luftëtari

1 Temmuz 2018 yılında KF Korabi

1 Ocak 2019 yılında FC Luftëtari

14 Şubat 2019 yılında KF Butrinti

30 Haziran 2019 yılında FC Luftëtari

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2021 yılında KF Korabi

Avernold Qyrani kimdir

Avernold Qyrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avernold Qyrani şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Avernold Qyrani nereli

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