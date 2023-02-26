Avi Rikan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avi Rikan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avi Rikan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avi Rikan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avi Rikan 10 Eylül 1988 tarihinde Herzliya şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אברהם ריקן / Avraham Rikan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avi Rikan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.R.I. LTD yapmaktadır. Avi Rikan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 23 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Avi Rikan'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Avi Rikan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avi Rikan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Avi Rikan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avi Rikan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında B. Jerusalem

2 Temmuz 2007 yılında Maccabi Herzliya

30 Haziran 2008 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2008 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2009 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich

23 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

Avi Rikan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avi Rikan şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Avi Rikan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beitar Jerusalem

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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