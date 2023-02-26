Aviel Zargary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviel Zargary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aviel Zargary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aviel Zargary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aviel Zargary 11 Aralık 2002 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אביאל זרגרי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aviel Zargary Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aviel Zargary, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aviel Zargary'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aviel Zargary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aviel Zargary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aviel Zargary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aviel Zargary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında B. Jerusalem

12 Ocak 2023 yılında Maccabi Haifa

Aviel Zargary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aviel Zargary şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aviel Zargary Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beitar Jerusalem (2010 -)

İsrail takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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