Avishai Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avishai Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avishai Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avishai Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avishai Cohen 19 Haziran 1995 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אבישי כהן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avishai Cohen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.R.I. LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Avishai Cohen'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Avishai Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avishai Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Avishai Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avishai Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

5 Eylül 2017 yılında Beitar TA Ramla

3 Ocak 2018 yılında B. Jerusalem

4 Ocak 2018 yılında Hapoel Katamon

30 Haziran 2018 yılında B. Jerusalem

5 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2022 yılında B. Jerusalem

Avishai Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avishai Cohen şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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