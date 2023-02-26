Aviv Avraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviv Avraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aviv Avraham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aviv Avraham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aviv Avraham 30 Mart 1996 tarihinde Afula şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da אביב אברהם şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aviv Avraham Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Aviv Avraham'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aviv Avraham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aviv Avraham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aviv Avraham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aviv Avraham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Netanya

Aviv Avraham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aviv Avraham şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aviv Avraham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Afula, Maccabi Netanya

İsrail takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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