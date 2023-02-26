Aviv Lin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviv Lin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aviv Lin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aviv Lin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aviv Lin 30 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אביב לין şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aviv Lin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aviv Lin'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aviv Lin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aviv Lin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aviv Lin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aviv Lin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Hadera

Aviv Lin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aviv Lin şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.