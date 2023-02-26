Aviv Solomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviv Solomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aviv Solomon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aviv Solomon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aviv Solomon 10 Ocak 1995 tarihinde Kiryat Ata şehrinde doğmuştur. İsrail,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da אביב סולומון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aviv Solomon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Aviv Solomon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aviv Solomon'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aviv Solomon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aviv Solomon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aviv Solomon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aviv Solomon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında M. Kiryat Ata

1 Temmuz 2015 yılında H.Nazareth Illit

1 Temmuz 2017 yılında FC Ashdod

14 Ağustos 2019 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Aviv Solomon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aviv Solomon şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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