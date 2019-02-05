"AvivaSA Mobil" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - AvivaSA Üst Yöneticisi (CEO) Fırat Kuruca, AvivaSA olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 16,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 834 bin katılımcı sayısı ve yüzde 19,2 pazar payıyla fon büyüklüğünde sektör liderliğini sürdürdüklerini belirterek, 2017 yılına göre fon büyüklüğünü yüzde 11 artırma başarısı gösterdiklerini bildirdi.



AvivaSA'nın tüm BES ve hayat sigortaları işlemlerinin yapılabildiği mobil uygulaması "AvivaSA Mobil", Sabancı Center'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Tüm departmanlardan AvivaSA çalışanlarının ve 50’den fazla müşterinin dahil olduğu süreç sonucu tasarlanan AvivaSA Mobil ile tüm BES ve hayat sigortası işlemleri tek uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. AvivaSA müşterileri, uygulamadaki otomatik fon danışmanlık hizmeti FonPro ile BES birikimlerine kolayca yön verebilecek ve fon dağılımlarını anında değiştirebilecek.

AvivaSA CEO'su Kuruca, toplantıda yaptığı konuşmada, global ve yerel konjonktürdeki tüm dalgalanmalara rağmen hem sektör hem de AvivaSA olarak, başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Kuruca, "2018 yılında sektörümüz, mevcut BES’te, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 28 Aralık 2018 verilerine göre, fon büyüklüğünde, 2017 yılına göre yüzde 13’lük artışla 87,9 milyar TL’ye ve katılımcı sayısında ise 6,9 milyon kişiye ulaştı. AvivaSA olarak da yine aynı tarihli verilere göre, BES’te 16,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 834 bin katılımcı sayısı ve yüzde 19,2 pazar payıyla fon büyüklüğünde sektör liderliğimizi sürdürdük. 2017 yılına göre, fon büyüklüğümüzü yüzde 11 artırma başarısı gösterdik." şeklinde konuştu.





- "Otomatik katılımda sektör, 5 milyon kişiye ulaştı"







Fırat Kuruca, 2018 yılı ortasında yakaladıkları, kamu hariç özel sektör kapsamındaki sektör liderliğini devam ettirdiklerini belirterek, "Otomatik katılımda sektörümüz, EGM’nin yine aynı tarihli verilerine göre, 2017’ye göre yüzde 156 artışla 4,6 milyar fon büyüklüğüne ve yüzde 46 artışla 5 milyon kişiye ulaştı. AvivaSA olarak ise 432 milyon TL fon büyüklüğü ve 593 bin çalışan sayısıyla bu alanda 2017 yılına göre, fon büyüklüğümüzü yüzde 161, katılımcı sayımızı ise yüzde 80 artırma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Özellikle hayat sigortalarının geleceği kabul edilen "serbest hayat" branşında yüzde 47’lik büyüme yakaladıklarını bildiren Kuruca, firma olarak tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimlerinin 3'te ikisini kredi bağlantısız hayat sigortalarının oluşturduğunu, bu oranın sektör ortalamasının çok üzerinde bulunduğunu söyledi.

Kuruca, 2018 yılında, hayat ve ferdi kaza pirim üretimlerinin 565 milyon TL olarak gerçekleştiğini de bildirdi.





- "BES'teki hedefimiz, sektör liderliğimizi devam ettirmek"







AvivaSA CEO'su Kuruca, 2019 yılı hedeflerine değinirken, şunları kaydetti:

"2019'da BES’teki hedefimiz, 2015 yılında yakaladığımız fon büyüklüğü sektör liderliğimizi devam ettirmek. Otomatik katılımda, 2018 yılı ortasında yakaladığımız, kamu hariç özel sektör kapsamındaki sektör liderliğimizi güçlendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Hayat sigortaları pazarındaki hedefimiz ise başta geleceğin alanı olarak gördüğümüz 'serbest hayat' ürünleri olmak üzere pazar payımızı artırmaktır. Bu alanda inovatif ürünlerin gücüne çok inanıyoruz. Sektöre kazandırdığımız, bir geri ödemeli hayat sigortası ürünü olan 'Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası' ürünümüz bunun en etkili örneğidir."

AvivaSA Pazarlama ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu da müşterilerinin, AvivaSA Mobil ile birikim, poliçe ve teminat detaylarını hızlı ve kolayca yönetebildiğini söyledi.

Uygulamanın Fon Pro özelliğine dikkati çeken Taşlıoğlu, bireysel emeklilik müşterilerinin yatırımlarını yönetmek, birikimlerinin getirisini artırmak veya hangi fonu alıp satacaklarına karar vermek gibi konularda zorlanabileceğinden yola çıkarak portföy yönetim şirketi Ak Portföy ile otomatik fon danışmanlığı fonksiyonu FonPro'yu geliştirdiklerini bildirdi.







Kaynak: AA