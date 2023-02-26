Aviwe Mqokozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviwe Mqokozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aviwe Mqokozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aviwe Mqokozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aviwe Mqokozo 20 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aviwe Mqokozo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına - tarihinde katılmıştır. Aviwe Mqokozo'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aviwe Mqokozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aviwe Mqokozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aviwe Mqokozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aviwe Mqokozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aviwe Mqokozo şuan Chippa United takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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