Avize Ağacı ne demek, TDK'ya göre Avize Ağacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avize ağacı ne demek? Avize ağacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avize ağacı kelimesi. Peki avize ağacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avize ağacı nedir, avize ağacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVİZE AĞACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avize ağacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avize ağacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zambakgillerden, Amerika'dan dünyanın her yanına yayılmış olan, avize biçiminde sarkık, iri ve beyaz çiçekli bir süs ağacı (Yucca glosiosa)

