Avladığı balığı görünce gözlerine inanamadı! 88 kilo ağırlığında 180 santimetre boyunda!

Alınan bilgilere göre Atatürk Barajı'nda avlanan balıkçı Zekeriya Aydın'ın ağına turna balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balığı sudan çıkarmaya çalışan Aydın, bunu başaramayınca çevredeki vatandaşların yardım istedi.

80 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan balığı görenler gözlerine inanamadı. Balığın boyunun 180 santimetre, ağırlığının ise 80 kilogram olduğu belirlendi.

İSTANBUL'DA BİR RESTORANA SATTI

Uzun yıllardan bu yana Atatürk Barajı'nda avlandığını, ilk defa bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını belirten Aydın, balığı İstanbul'da bir restorana sattığını söyledi.

Vatandaşlardan İrfan Aşuk ise ilk defa böyle bir balık gördüğünü ve bolca fotoğraf çektirdiğini söyledi.