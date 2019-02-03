İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken yakalandılar (2)

Avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken yakalandılar (2)

A.G. ve S.S.'nin, yaban keçisini avladıkları yerde dersini yüzdükten sonra parçaladıkları ortaya çıktı.

Avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken yakalandılar (2)

ÖLDÜRDÜKLERİ YERDE PARÇALAMIŞLAR

A.G. ve S.S.'nin, yaban keçisini avladıkları yerde dersini yüzdükten sonra parçaladıkları ortaya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ile jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada yaban keçisinin kafasını ve derisini buldu. İki kişiye, toplam 23 bin lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.