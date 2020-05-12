AVM önünde ikinci günde de aynı manzara ile karşılaşıldı!
Normalleşme süreci kapsamında dün açılan alış veriş merkezleri önünde 2’inci günde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri sık sık anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlatırken bir vatandaş “kulaklık almak için bu kuyruğu çekiyorum” demesi şaşırttı.
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