AVM otoparkında yangın paniği

İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'nın kapalı otoparkında park halindeki araçta yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'nın giriş katındaki kapalı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre kapalı otoparktan bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören otoparktaki güvenlik görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bayrampaşa İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler AVM'nin otoparkına gelerek araç üzerinde soğutma çalışması yaptı. Söndürme işlemi tamamlanan araç polis ekiplerinin gözetiminde güvenlik ve itfaiye ekiplerince otopark dışına taşındı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA