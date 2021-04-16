AVM ve butiklerin saatine güncelleme: Artık İstanbul'da 17.30'da kapanacak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması ve Ramazan ayında yaşanabilecek bulaş riski sebebiyle tüm ülkede 'kısmi kapanma' uygulamasına geçildi. Bu kapsamda saat 21.00'den 19.00'a çekilen sokağa çıkma kısıtlamasında AVM, market, bakkal gibi işletmelerin kapanış saati, özellikle büyükşehirlerde, çalışan vatandaşların ihtiyaçlarını alacak zamanının olmaması gibi problemlere yol açtı. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

KAPANIŞ SAATİ 17.30 OLARAK GÜNCELLENDİ

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, tüm AVM ve cadde mağazalarının kapanma saatinin 17.30 olarak güncellendiğini duyurdu.

Bu sayede mesaiden çıkan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için yeterli vakit olacağını vurgulayan Avdagiç, paylaşımında "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.