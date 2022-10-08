AVM'de çıkan tartışmada silahlar konuştu, 2 kişi vurularak yaralandı!

Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de saat 14:30 sularında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hararetlenmesi ile birlikte silahların konuşmaya başladığı mekanda çatışma çıktı. Alışveriş merkezinin yemek katındaki bir restoranda yaşanan olayda, çatışma nedeniyle 2 kişi yaralandı.

OLAYLA HİÇBİR İLGİSİ OLMAYAN VATANDAŞ YARALANDI

İki grubun öfkeli tartışmasında husumetlilerden Arap asıllı Alman bir vatandaş ile olayla hiçbir ilgili olmayan Lübnan asıllı bir turist yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.