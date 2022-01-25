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AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak?

Kar yağışının etkisini artırması ile dün AVM'ler erkenden kapatılmıştı. Bunun üzerine ise vatandaşlar bugünü merak etmeye başladı. Peki AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak? Cevaplar haberimizde...

AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak?

Özellikle İstanbul'da dün itibariyle etkisini artıran ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yer erken kapanmış ve AVM'ler de saat 19.30'a kadar açık kalmıştı. Bugün de etkisini sürdüreceği öğrenilen kar yağışı sonrası internette AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak? Şeklinde araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

AVM'LER KAPANACAK MI 25 OCAK 2022?

AVM'lerin durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dün yaptığı açıklama ile AVM'lerin saat 19.30'da kapanacağını aktaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün için herhangi bir duyuruda bulunmadı. Havanın seyrine göre kar yağışının etkisini artırması durumunda yine yetkili isimler tarafından konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. 

AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak?

AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI, KAÇTA KAPANACAK?

Dün yapılan duyuru ile birlikte birlikte saat 19.30'da kapanan AVM'ler bugün sabah itibarıyla yeniden hizmete açılmıştı. Şu an için yeni bir açıklama olmamasıyla beraber AVM'ler hala açık durumda. Normal çalışma saatleri sabah 10.00 ile gece 22.00 olan AVM'ler hakkında yetkili isimler tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması durumunda bu saatler arasında hizmet verilmeye devam edecek. Ancak akşam saatlerinde etkisini yeniden artırması beklenen kar yağışı sonrasında AVM'ler ile ilgili yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

AVM'ler kapanacak mı 25 Ocak 2022? AVM'ler açık mı kapalı mı, kaçta kapanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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