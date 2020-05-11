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AVM'ler kapılarını açtı 

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle Mart ayı sonunda teker teker kapanan AVM'ler bugün kapılarını yeniden açtı.

AVM'ler kapılarını açtı 

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle Mart ayı sonunda teker teker kapanan AVM'ler bugün kapılarını yeniden açtı.

Beylikdüzü'nde bir AVM'ye erken saatte gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 11.00'da kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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