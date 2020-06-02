AVM’lerde yer alan işletmeler için ‘tedbirler paketi’ önerisi

Dünya ekonomilerini de koronavirüs derinden sarsarken, iki dernek yaptıkları ortak açıklama ile AVM'lerde yer alan işletmeler için bir dizi tedbir önerisinde bulundu.

UFRAD Franchising Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ortak bir açıklama yaparak AVM'lerde yer alan işletmeler için, başta kira ve yemek katı işletmelerine yönelik olmak üzere "tedbirler paketi" önerilerini sıraladı. UFRAD ve BMD, düzenledikleri ortak çalışma sonucunda, markaların ve işletmelerin COVID-19 ve sonrasındaki normalleşme sürecinde yaşadıkları sorunları masaya yatırarak ortak çözüm önerileri geliştirdiklerine dikkat çekti. UFRAD ve BMD'nin gerçekleştirdiği ortak toplantıda salgın nedeniyle kapatılan işletmeler ve AVM'ler açıldığında eski normale dönülmesinin uzun zaman alacağı hatırlatılarak; artan maliyetler, yükselen fiyatlar ve daralan piyasa koşullarında; zincir markaların gücü ve güvencesi ile perakendede kalite, verimlilik ve uygun fiyatlar sunulduğunun unutulmaması gerektiği, franchise veren zincirlerin ise marka ve sistemleriyle girişimcilere güvenli iş fırsatları sağladığı vurgulandı.

UFRAD ve BMD "tedbirler paketi" önerileri şöyle:

"Salgın nedeniyle devlet veya sahipleri tarafından kapatılan işletmeler "mücbir sebep" kapsamında 3 ay daha değerlendirilmesi

İşyeri kiracılarına 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz bir kereliğine mahsus fesih hakkı tanınması

Kira alacakları için icra işlemleri 30 Eylül'e kadar ötelenmesi

COVID-19 kapsamında getirilen otel ve lokanta standartlarının kafeler ve AVM'lerdeki "Food Court" olarak adlandırılan yemek alanları için de geçerli olması, AVM'lerin açık alanlarında yeme içme alanları oluşturulması

Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması

Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı sağlanması

Çok yüksek olan AVM ortak giderleri kiracıların mutabakatıyla açık, net ve şeffaf olarak belirlenmesi, ortak giderlere bir üst sınır konulması

AVM'ler açılsa bile, isteyen kiracılara kendi değerlendirmelerine dayanarak kapalı kalabilmelerine izin verilmesi

İşletmelerden, kapalı oldukları sürece kira alınmaması ve açıldıktan sonra ciro üzerinden kira alınması

Gerekirse Ağustos ayı sonunda cirolara bakılarak durumun tekrar değerlendirilmesi."

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Her türlü fırtınada gemimizi güvenli limanlara yanaştırdık. Bu konudaki tek amacımız da, bu fırtınadan da sağ salim çıkıp limana ulaşmaktan başka bir şey değil. Markalarımız ve işletmelerimiz de üzerine düşenleri yerine getiriyor ve getirmeye devam edecekler. Ancak bu fedakarlıklara devam edilebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Personelimizi mağdur etmemek, fedakarlığa devam etmek ve daha önemlisi ayakta kalabilmek için herkesten destek ve anlayış bekliyoruz. Çünkü sektörün durması Türkiye ekonomisinin durmasıdır." dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de konuyla ilgili şunları söyledi; "Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) olarak biz perakende sektörüne, diğer bir deyişle "çarşı'ya bir bütün olarak bakıyoruz. "Çarşı'nın bir bölümünün iyi bir bölümünün kötü olmasının ticari, sosyal ve vicdani açıdan kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz. Tüm Türkiye'de yaygın bir üye ağına sahip olan UFRAD ile sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda ortak paydada buluşmamızı çok önemsiyoruz. Bu güç birliği sorunlarımızın çözümünde çok daha hızlı mesafe alacağımıza olan inancımızı güçlendiriyor"

Kaynak: DHA