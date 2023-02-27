Avni Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avni Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avni Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avni Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avni Selmani 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avni Selmani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Avni Selmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Avni Selmani'nin FC Llapi U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Avni Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avni Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Avni Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avni Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Llapi U19

Avni Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avni Selmani şuan FC Llapi U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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