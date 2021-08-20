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Avni Yıldırım - Slavisa Simeunovic bok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk boksör Avni Yıldırım, Bosna Hersekli Slavisa Simeunovic rakibi olacak. Boksörümüzün bu zorlu mücadelesini merak edenler ise Avni Yıldırım - Slavisa Simeunovic boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Cevaplar haberimizde...

Avni Yıldırım - Slavisa Simeunovic bok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Birçok başarıyla imza atan ve kazandığı maçlarla ülkemizi gururlandıran Avni Yıldırım, Bosna Hersekli Slavisa Simeunovic'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Avni Yıldırım - Slavisa Simeunovic bok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

AVNİ YILDIRIM - SLAVİSA SİMEUNOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak. 42 yaşındaki Bosna Hersekli rakibiyle karşılaşacak Avni Yıldırım'ın bu maçı Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşecek.

AVNİ YILDIRIM - SLAVİSA SİMEUNOVİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Universum Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele S Sport platformundan canlı olarak yayınlanacak. Boks tutkunları bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Ayrıca S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Avni Yıldırım - Slavisa Simeunovic bok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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