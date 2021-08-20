Birçok başarıyla imza atan ve kazandığı maçlarla ülkemizi gururlandıran Avni Yıldırım, Bosna Hersekli Slavisa Simeunovic'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Avni Yıldırım - Slavisa Simeunovic bok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

AVNİ YILDIRIM - SLAVİSA SİMEUNOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak. 42 yaşındaki Bosna Hersekli rakibiyle karşılaşacak Avni Yıldırım'ın bu maçı Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşecek.

AVNİ YILDIRIM - SLAVİSA SİMEUNOVİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Universum Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele S Sport platformundan canlı olarak yayınlanacak. Boks tutkunları bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Ayrıca S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.