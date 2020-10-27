Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ile gerilen siyasi ilişkilerin ardından yaptığı boykot çağrısı, tüm ülkede geniş yankı buldu. Boykot çağrısının üzerine hangi markaların Fransız olduğu bir bir araştırılırken, bazı Fransa menşeili olmayan markalar ve ürünlerde listelere eklendi. Bu markalardan birisi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve 2020 yılında Brezilya merkezli bir güzellik grubunun parçası haline gelen Avon oldu. Boykot listelerinde Avon adının görülmesi üzerine, şirket açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte Avon'un açıklaması...

AVON'DAN BOYKOT AÇIKLAMASI

"26.10.2020 tarihinden bu yana çeşitli basın ve sosyal medya kanallarında gündeme getirilen Fransız markalarına boykot çağrısı konusunda markamızın da adı geçmektedir.

Avon, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, 2020 yılının başında da Natura&Co grubu ile birleşerek Brezilya merkezli çok uluslu bir güzellik grubunun parçası haline gelen bir doğrudan satış şirketidir. Markamızın Fransız devleti ile bir bağı olmayıp Fransa’da operasyonu dahi bulunmamaktadır.

Basına yansıyan “Boykot edilecek Fransız markaları” başlıklı haberler içerisinde yer alan markamızla ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini ve haberlerde yer alan markamızın bu listeden çıkartılmasını önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. AVON"