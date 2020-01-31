Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş.,'den yapılan açıklamada 1 Şubat' 'saat 00.00'den itibaren geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 olarak belirlendiğini duyuruldu.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRET FİYATI 2019

Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 TL, minibüsler içinse 34,90 TL’ydi. Son zamla birlikte, Avrasya Tüneli’nin açıldığı günden bu yana geçiş ücretlerine yüzde 119 zam yapılmış oldu.