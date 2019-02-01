İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldı

Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldı

Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldı

Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.