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Avrasya Tüneli ulaşıma açıldı

GECE saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle yeniden ulaşıma...

Avrasya Tüneli ulaşıma açıldı

GECE saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Gece saat 00.00 ve 05.00 arası bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından ulaşıma kapatılan Avrasya tüneli, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.

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DHA

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