Avrasya Üniversitesi Rektörü Terzioğlu’ndan ek yerleştirmeler için kontenjan açıklaması

12 Eylül'de başlayan üniversite ek yerleştirme tercihleri ile ilgili Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu'ndan açıklama geldi. Rektör Terzioğlu yaptığı açıklamada ilk yerleştirmelerde üniversitelere yerleşen öğrencileri kutlayarak tercih yapmayan ya da tercih yaparak herhangi bir bölüm ve programa yerleşemeyerek ek yerleştirme de tercih hakkı doğan öğrencilere de müjde verdi.

Terzioğlu açıklamasında "Tüm bölüm ve programlarımızda ek yerleştirmeler için kontenjanımız bulunmaktadır. Bölgemizdeki aday öğrencilerimizi Pelitli Yerleşkemizde bulunan tercih danışma merkezimize bekliyoruz. Öte yandan uzak illerdeki öğrencilerimiz WhatsApp iletişim hattımız üzerinden ya da telefonla danışmanlarımıza ulaşabilirler. Yeni açılan Spor Bilimleri Fakültemizin Egzersiz ve Spor Bilimleri, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için TYT puanı mevcut olan tüm öğrencilerimiz yetenek sınavına başvurabilir ve TYT puanı ile bir fakülteden mezun olabilirler. Uzak illerden gelecek öğrencilerimize ayrıca şu konuyu da duyurmak isterim. Yerleşkelerimiz içerisinde üniversitemize ait kız ve erkek yurtlarımızda bulunmaktadır. Sizleri iki kez üst üste en yaşanılabilir şehir seçilmiş, ulaşım problemi olmayan, konaklama problemi olmayan, eğitim, kültür, turizm, sağlık ve spor merkezi Trabzon'umuza sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)