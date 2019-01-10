Avrasya Üniversitesi’ne 157 akademik kadro için 400’ün üzerinde başvuru oldu

Avrasya Üniversitesi Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde üniversitelerine 36 profesör, 34 doçent, 35 Dr. Öğr. Üyesi, 20 Araştırma görevlisi, 32 Öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 157 akademisyen alacağını duyurmasının ardından üniversiteye ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından 400'den fazla başvuru olduğu belirtildi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avrasya Üniversitesi'nin istihdama katkısına vurgu yaptı. Yıldız, "Avrasya Üniversitesi büyüdükçe hem akademik hem de idari personel alımlarımız devam edecek. Tabi burada en çok dikkat ettiğimiz husus başvuru yapanların iyice araştırılması olacaktır. Üniversitemiz bu hususta bugüne kadar çok hassas davranmıştır. Bundan sonrada aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Alacağımız personelin yeterliliği dışında , vatan sevgisi de bizim için çok önemli kıstastır. Vatanına, bayrağına aşık olan insanların yetiştirdiği öğrencileri kendileri gibi olur" dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan beş fakülte istiyoruz"

'Yıllardan beri dile getirdiğim en önemli husus yeni beş fakültemizin açılması konusudur" diyen Yıldız "Ne kadar yerel dinamikleri harekete geçirmeye çalışsam da bu konuda çok mesafe aldığımızı söyleyemem. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'ni açabilirsek, hem eğitim şehri olma adına büyük bir mesafe kat etmiş olacağız hem de bölgemizde en büyük istihdama imza atmış olacağız. Bu hususta hepimiz elimizi taşın altına koymamız gerekir. Ben Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı olarak ne yapmam gerekiyorsa hepsini yerine getireceğim, maddi olarak ta bütün yatırımlar için hazırız. Eğer samimi bir şekilde bu konunun üzerine gidersek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da konuya kayıtsız kalmayacaktır. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan ve kuruluşumuzdan günümüze kadar desteğini her an yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız yeni fakültelerimiz için de son noktayı koyacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA