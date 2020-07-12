Avrasya Üniversitesi’ne 2 bin 285 yeni kontenjan

Karadeniz Bölgesinin tek vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi'ne 2 bin 285 kişilik yeni öğrenci kontenjanı geldi.

Avrasya Üniversitesi'nin 2020/2021 eğitim öğretim yılı öğrenci kontenjanları belli oldu. Üniversite mevcut öğrenci sayısına YKS ile 2 bin 285 öğrenci ekleyebileceği öğrenilirken, toplamda Ömer Yıldız Yerleşkesinde 4 bin 512, Pelitli Yerleşkesi'nde 2 bin 245, Yomra Yerleşkesinde ise 2 bin 3 öğrencisi olabilecek.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız konuya ilgili yaptığı açıklamada, Avrasya Üniversitesi'nin hem yüz yüze, hem de uzaktan eğitimde altyapısının kalitesine vurgu yaptığını belirterek, "Toplamda bu yıl 10 bin öğrenciye ulaşacağımızı düşünüyoruz. YKS ile alacağımız yeni öğrenci sayımız 2 bin 285 mevcut öğrencimizle birlikte 10 bine yaklaşacağız. Öte yandan yüksek lisans, yatay geçişle ve yurt dışından gelecek olan öğrencilerimiz olacak. Trabzon öğrenciler için önemli bir cazibe merkezi. Pandemi sürecinde de Trabzon'a olan ilgi iki katına çıkmıştır. Velilerimiz uzak coğrafyalardan ziyade öğrencilerini yakınlarında görmek istiyor. Tahminlerimize göre bölgemizden geçmiş yıllara göre iki kat tercih edileceğiz. Yüz yüze ya da uzaktan eğitim, süreç ne gerektirirse biz hazırız" dedi.

Yıldız açıklamasında yurt dışında bulunan vatandaşlara da çağrıda bulundu. Yıldız, "Yurt dışında bulunan yabancı vatandaşlığı bulunan binlerce gurbetçimiz var. Avrasya Üniversitesi öğrencilerinize en iyi eğitimi vermeye hazırdır. Bu anlamda kendi vatanınızda, kendi şehrinizde yakınlarınızın yanında üniversite eğitiminizi alabilirsiniz. Bunun için üniversitemizde yetkili arkadaşlarımızla iletişime şimdiden geçebilirsiniz. Avrasya Üniversitesi bu bölgenin büyük bir değeridir. Hep birlikte yücelteceğiz, sahip çıkacağız. Asla rant meselesi yapılmaması gerekir. Bu kurum siyaset üstü bir kurumdur. Bizim tek hedefimiz kaliteli, donanımlı, vatanını, milletini seven, bayrağına aşık olan nesiller yetiştirmektir. Üniversitemiz Karadeniz Bölgesinin tek vakıf üniversitesidir, gereksiz konularla bu kurumu meşgul etmeyin. Son olarak şunu tekrar dile getirmek isterim; kurumlar arası ilişkiler basın yoluyla değil doğru iletişimle yürür. Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi güçlü kılmak için hep birlikte varımızı yoğumuzu ortaya koyalım. Şimdiden yeni kontenjanlarımızın hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, üniversitenin yüksek lisans, yatay geçiş ve yabancı öğrenci kontenjanları da şu şekilde sıralandı;

"Yüksek lisansta Pelitli Yerleşkesinde 160, Ömer Yıldız Yerleşkesinde 83, Yomra Yerleşkesinde de 50 öğrenci, yatay geçişte Pelitli Yerleşkesinin bin 208, Ömer Yıldız Yerleşkesinin 2 bin 288, Yomra Yerleşkesinin 768 öğrenci kontenjanı, Yabancı Öğrenci kontenjanı ise Pelitli Yerleşkesi için 745, Ömer Yıldız Yerleşkesi için bin 344 ve Yomra Yerleşkesi için 440."

Kaynak: İHA