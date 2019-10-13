Avrupa Akrobasi Şampiyonu Rus sporcu Foma Kalinin oldu

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Göbeklitepe Kültür Finali yarışını Rusya'dan Foma Kalinin kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'ndeki organizasyonun yarı final ve final yarışları sona erdi. Uluslararası jüriden topladığı puanlarla 19 yaşındaki Rus akrobat Foma Kalinin 1.'liği elde ederken, Macar sporculardan Herczeg Balazs 2., Podani Milan ise 3. oldu. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda 4 Türk sporcunun katıldığı "Afyonkarahisar Kupası" adı altında Türkiye Şampiyonası da yapıldı.

Türkiye Şampiyonası'nda Birkan Polat 1.'liği kazanırken, Zafer Can Güngör 2., Hakan Cam Namlı da 3. oldu.

Final yarışları sonrası sporcuların nefes kesen gösteriler sonrası ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA