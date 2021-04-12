Avrupa Anti-Dolandırıcılık Ofisi açıkladı: Avrupa'da sahte aşı paniği! Yaklaşık 1,1 milyar dozu piyasada!

Avrupa Anti-Dolandırıcılık Ofisi (OLAF) tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerde, şu anda aracı kuruluşların ve Avrupa Birliği hükümetlerinin elinde toplamda 1,1 milyar doza yakın sahte Kovid aşısı bulunduğu açıklandı.

15 MİLYAR EUROLUK SAHTE AŞI

Salgını yenmek için tek çözüm yolunun aşı olduğunu ifade eden bilim insanlarının çalışmaları hız kesmeden devam ederken piyasaya sürülen sahte aşılar, insanları korkutacak miktara ulaştı. OLAF Genel Direktörü Ville Itala, Yunan Ta Nea dergisine verdiği demeçte sahte aşıların piyasa değerinin 15 milyar euro olduğunu ifade etti.

"DAHA FAZLA BİLE OLABİLİR"

CNN Türk'ün haberine göre, şimdiye dek 12 Avrupa Birliği (AB) üyesinin sahte aşıları deneyimleme talihsizliği yaşadığı belirtilirken konuya ilişkin açıklama yapan OLAF Genel Direktörü Itala, rakamların bundan daha da fazla olabileceğini ifade etti.

"KOLAY KOLAY YAKALANAMIYOR"

Sahte koronavirüs aşılarının yanı sıra sahte testlere de dikkat çeken Itala, özellikle internet üzerinden satılan Kovid testlerinde bu tür sahtekarlığın oldukça genel olduğunu ve sahtekarlığı tespit etmek zor olduğu için dolandırıcıların kolay kolay yakalanamadığını belirtti.

İtiraf gibi açıklamalarda bulunan Itala, "Korkarım konteynerler dolusu test bu şekilde AB'ye giriş yapıp doğrudan tüketicinin evine gidiyor" şeklinde konuştu.