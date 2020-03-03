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  3. Avrupa basını mülteci krizini sayfalarına taşıdı!

Avrupa basını mülteci krizini sayfalarına taşıdı!

İdlib'de Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Türkiye, batıdaki sınır kapılarını açmıştı. Avrupa basını göçmen krizine, bugün de yer ayırdı.

Avrupa basını mülteci krizini sayfalarına taşıdı! 1125

İngiliz The Times gazetesi, başyazısını Avrupa'daki mülteci krizine ayırdı.