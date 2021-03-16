Avrupa Birliği Komisyonu'ndan flaş açıklama: Elinizdeki koronavirüs aşılarını saklamayın, kullanın

Avrupa Birliği Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık bakanlarının video konferans yoluyla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladıç

Kyriakides yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zamana karşı yarış verdiklerinin altını çizdi ve koronavirüs aşı tedarikinde bazı sıkıntılar yaşandığını söyleyerek buna karşın üye ülkelere ellerindeki tüm dozları kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazışarının teslim edilen koronavirüs aşılarının tamamını kullandığına, bazılarında ise bu oranın yüzde 50 civarında olduğuna dikkat çekti.

Kyriakides, konya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her dozun önemi var. Her bir doz sağlık çalışanları, yaşlılar, savunmasız gruplar için koruma kalkanıdır. Bazı üye ülkeler ikinci doz için ellerindekini saklıyor. Bunu sayılarda görüyoruz. Ancak aşılama sayılarında farklılıklar var. Bu koordineli bir şekilde hızlandırılmalı. Teslimatların gelecek aylarda artması bekleniyor ve aşılamaların hızlanması önemli. Bu nedenle her üyenin eriştiği tüm dozları kullanması çağrısında bulunuyoruz."

DOZLARIN 4'TE BİRİ BEKLETİLİYOR

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleriyle Avrupa Birliği üyesi olmayan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'e bugüne kadar toplam 62,3 milyon doz aşı gönderildi fakat bunların 48,1 milyonu kullanılmış durumda.

Bunların 14,8 milyonunu birçok Avrupa Birliği ülkesinde kullanımı kanda pıhtılaşma kuşkusu nedeniyle kullanımı tedbir amaçlı durdurulan AstraZeneca aşısı oluşturuyor.

BioNTech-Pfizer aşılarının miktarı 42,3 milyon doz, Moderna'nın aşıları 3,6 milyon doz olurken az miktarda Çin ve Rus aşısı da AB ülkelerine ulaştı. AB'de henüz onaylanmamış bu aşıları Macaristan ve Slovakya'nın aldığı biliniyor.

ECDC'nin sayılarına göre, İtalya ve Litvanya aşıların tamamını kullanan iki oldu. AB ülkelerinin çoğunda aşıların dörtte üçü kullanıldı. En az aşı kullanan Avrupa ülkeleri yüzde 56 ile Lihtenştayn ve yüzde 58 ile Lüksemburg olarak görünüyor.

AB genelinde ise dağıtılan dozların kullanım oranının 16 Mart itibarıyla yüzde 77.