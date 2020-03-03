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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyinden açıklama yapıldı. Açıklamada; Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyi, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Bugün, Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçmen krizini ele almak için Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.




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