Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel’dan Türkiye ziyareti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 4 Mart 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanısıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA