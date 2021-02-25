Avrupa Birliği liderlerine seslendi: Koronavirüs salgını öncesine dönülmeyecek

Avrupa Bilriği Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Konseyi’nde açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, pandemi döneminden önceki dünyaya geri dönülmeyeceğini söyledi ve pandeminin yeni sorumluluklar ve görevler getirdiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, yaptığı açıklamada “Bunlardan biri genel çıkar için seçim yapma sorumluluğu. Aşılar, kimse unutulmadan uzun vadeli iyileşmemiz için gerekli olacaktır. Tüm üye devletlerdeki vatandaşlara somut faydalar sağlayan bir Pan-Avrupa müdahalesi geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BU BİR HATA OLUR”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının verdiği ders sonucu işlerin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Sassoli, yaptığı açıklama “Bu bir hata olur, enerji israfı olur ve bizi gelecekteki zorluklarla başa çıkma konusunda yetersiz bırakır. Şimdi görevimiz, AB kurumlarına açıkça tanımlanmış yeterlilikler tahsis ederek bir Avrupa sağlık politikası geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

SASSOLİ'DEN ÜLKE LİDERLERİNE ÇAĞRI: AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN CAZİBESİNE KAPILMAYIN

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Konseyi’nde açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, konuşmasında ikili anlaşmalara şiddetle karşı olduğunu belirterek, ülke liderlerine aşı milliyetçiliğinin cazibesine kapılmamaları konusunda çağrıda bulundu. Sassoli yapığı açıklamada “Birlik yaklaşımımız sayesinde, Avrupa ülkeleri birbiriyle karşı karşıya gelmedi ve zengin ülkeler aşıların çoğunu satın almadı. Ortak bir yaklaşım aynı zamanda üye devletleri hedef alan herhangi bir dolandırıcılığı izlememize, araştırmamıza ve bunlarla ilgili sert bir şekilde müdahale etmemize olanak tanır” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, ilaç firmalarının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda olduğunu söyleyerek, “Geniş çaplı halka açık aşılama kampanyasını hızlandırmamızı sağlayacak tüm pratik düzenlemelerinin önünü açmaya devam etmeliyiz. Üretimi artırmak için kıtlıkları ve tıkanıkları hızla gidermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı

Pandemi süresince Avrupa Birliği'nin halk sağlığı alanında kanunlaştırılması gereken fiili yetkileri kullanmaya başladığını ifade eden Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bize güvenlik, sağlık, tıbbi ekipman ve aşı temini, araştırma ve üretim, insanların hareketini düzenleyen düzenlemeler ve sınırlarımızın açılması ve kapanması ile ilgili önemli kararların ancak Avrupa düzeyinde doğru bir şekilde alınabileceğini gösterdi” dedi.