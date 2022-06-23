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Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdığını açıkladı.

Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı. Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklandı.

AB YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirdi. "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etti.

Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı

ÜLKELERİNİZ AVRUPA AİLESİNİN PARÇASI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu tebrik ederek "Ülkeleriniz Avrupa ailesinin parçası. Liderlerin bugünkü tarihi kararları da bunun teyidi." ifadesini kullandı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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