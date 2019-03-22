Avrupa Birliği'nden açıklama: "İsrail egemenliğini tanımıyoruz"
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığı belirtildi.
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığı belirtildi.
Trump'ın ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyacağını açıklamasının ardından Brüksel yönetiminden de açıklama geldi. AB sözcüsü, birliğin Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımadığını söyledi
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