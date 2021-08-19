Türkiye'deki Afgan gençlerin çağrısı: "Ülkemize dönüp savaşmak istiyoruz!"Koronavirüs tedavisi devam eden Emine Ün'den kötü haber: "Şu an üzüntümün tarifi yok"Manisaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray'ın Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt kimdir, nereli, kaç yaşında?Juss reklamında oynayan kadın kimdir? Öykü Gürman kimdir, nereli, kaç yaşında?Süper Loto sonuçları 19 Ağustos 2021 Perşembe | 19.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğluyla ata bindiği anları paylaştı: "Sezon öncesi Karan’dan taktikler"
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Aşı sertifikaları kabul edilebilecek

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Aşı sertifikaları kabul edilebilecek

AB, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın koronavirüs aşısı sertifikalarının kabul edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Aşı sertifikaları kabul edilebilecek

AB ülkelerinde koronavirüs aşısı olmuş kişilerden istenen Kovid-19 aşısı sertifikası belgeleri için yeni bir karar alındı. Buna göre AB Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ifade edildi. Buna göre sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Aşı sertifikaları kabul edilebilecek

SEYAHATLER KOLAYLAŞACAK

Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.

KORONAVİRÜS AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşı kartını iki doz Kovid-19 aşısı olmuş kişiler, E-Nabız ve Hayat Eve Sığar edinebilecekler. 

Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Aşı sertifikaları kabul edilebilecek

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT