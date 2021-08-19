Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı: Aşı sertifikaları kabul edilebilecek

AB ülkelerinde koronavirüs aşısı olmuş kişilerden istenen Kovid-19 aşısı sertifikası belgeleri için yeni bir karar alındı. Buna göre AB Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ifade edildi. Buna göre sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

SEYAHATLER KOLAYLAŞACAK

Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.

KORONAVİRÜS AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşı kartını iki doz Kovid-19 aşısı olmuş kişiler, E-Nabız ve Hayat Eve Sığar edinebilecekler.

Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.