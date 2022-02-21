İmmünolojist ne demek, TDK'ya göre İmmünolojist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Asma Tavan Ustası (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAvrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanınması halinde yaptırım uygulayacak!Putin canlı yayında ulusa sesleniş yaptı! Donetsk ve Luhansk devletlerini resmen tanıdığını duyurdu!Beherglas ne demek, TDK'ya göre Beherglas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Gemi-Yat-Tekne Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCHP'li belediyeden zam üstüne zam! İzmir'de suya yüzde 30 zam geldi! 1 Mart'ta uygulanacak!Göztepe 2– 3 Galatasaray | Maç sonucu, özetiOrgeneral ne demek, TDK'ya göre Orgeneral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Avrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanınması halinde yaptırım uygulayacak!

Avrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanınması halinde yaptırım uygulayacak!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanınması halinde yaptırım uygulayacak!

Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanıması halinde yaptırım uygulayacak!

"TEPKİ VERMEYE HAZIRIZ"

Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararın bugün verileceğini bildirmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT