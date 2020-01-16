Avrupa Birliği'nden Mısır'a çağrı: "Gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"

Avrupa Birliği, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" denildi.

Ayrıntılar geliyor...