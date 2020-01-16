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Avrupa Birliği'nden Mısır'a çağrı: "Gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"

Avrupa Birliği, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" denildi.

Avrupa Birliği'nden Mısır'a çağrı: "Gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"

Avrupa Birliği, Anadolu Ajansı çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" denildi.

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