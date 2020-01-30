Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 415,84 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,13 düşüşle 13.194,41 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalışla 7.430,27 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 kayıpla 9.467,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 5.880,04 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,29 gerilemeyle 23.853,99 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2989, avro/dolar paritesi de 1,1017 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs salgınının küresel piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, Çin'de salgın nedeniyle can kaybının 170'e, virüs bulaşan kişi sayısının da 7 bin 711'e çıkmasının yatırımcıların risk iştahını azalttığını vurguladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) serüveninin yarın resmen sona ereceğini hatırlatan analistler, bundan sonraki dönemde tarafların gelecekteki ilişkisinin belirleneceği ve 11 ay sürmesi öngörülen yeni bir müzakere sürecinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi ile aralık ayı işsizlik oranı, Almanya'da ocak ayı TÜFE ve ABD'de 4. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin izleneceğini bildirdi.





Kaynak: AA